Bonucci e Chiellini festeggiano ancora: il post per prendere in giro per gli inglesi (Di sabato 17 luglio 2021) C'è ancora voglia di festeggiare in casa azzurri a quasi una settimana di distanza dalla vittoria agli Europei di calcio. "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta… e voi?" scrive Leonardo Bonucci su Instagram, postando una foto che lo ritrae in compagnia di Giorgio Chiellini e un piatto di spaghetti al pomodoro. Dopo aver strappato il titolo agli inglesi nella loro casa a Wembley, Bonucci si era rivolto agli spalti. "Ne dovete mangiare ancora, ancora pastasciutta dovete mangiare" aveva urlato ai numerosi tifosi inglesi presenti allo ...

