Zero prove a supporto dell’attore Libero De Rienzo morto con vaccino Covid (Di venerdì 16 luglio 2021) Non ci sono elementi per supportare la tesi secondo cui l’attore Libero De Rienzo sarebbe morto in seguito alla somministrazione del vaccino Covid. Un trend ormai costante, se pensiamo che le medesime tesi erano state avanzate anche la scorsa settimana con Raffaella Carrà, con il solito invito alla prudenza. Non posso parlarvi di bufala, semplicemente perché l’attore in questione, già salutato da diversi colleghi come abbiamo riscontrato poco fa, non si è mai esposto pubblicamente su un tema così delicato. L’attore Libero De Rienzo morto con ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021) Non ci sono elementi per supportare la tesi secondo cui l’attoreDesarebbein seguito alla somministrazione del. Un trend ormai costante, se pensiamo che le medesime tesi erano state avanzate anche la scorsa settimana con Raffaella Carrà, con il solito invito alla prudenza. Non posso parlarvi di bufala, semplicemente perché l’attore in questione, già salutato da diversi colleghi come abbiamo riscontrato poco fa, non si è mai esposto pubblicamente su un tema così delicato. L’attoreDecon ...

Zero prove a supporto dell'attore Libero De Rienzo morto con vaccino Covid OptiMagazine

