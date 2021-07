Variante Delta, Brusaferro: “Fino a 110% più contagiosa” (Di venerdì 16 luglio 2021) La Variante Delta può essere Fino a 110% più contagiosa. A sottolinearlo Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia. “L’aumento della trasmissibilità della Variante Delta è stimata tra il +33-+110% e quindi nello scenario peggiore si ipotizza una trasmissibilità nel limite superiore pari a 1.3” ha affermato l’esperto aggiungendo: “Con questo tipo di dati, le proiezioni allo stato attuale mostrano che nel mese ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 luglio 2021) Lapuò esserepiù. A sottolinearlo Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia. “L’aumento della trasmissibilità dellaè stimata tra il +33-+e quindi nello scenario peggiore si ipotizza una trasmissibilità nel limite superiore pari a 1.3” ha affermato l’esperto aggiungendo: “Con questo tipo di dati, le proiezioni allo stato attuale mostrano che nel mese ...

