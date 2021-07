Valve Steam Deck | il pc da gaming in stile Switch

Leggi su wired

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Foto:)È finalmente ufficiale l’attesissima, il computer per ilche sembra una: a bordo una potenza davvero notevole e piena compatibilità con i cataloghi dei più grandi fornitori di titoli. Scopriamo tutto su caratteristiche, prezzi e funzionalità esclusive. Dopo un 2020 che ha visto impennare la vendita e la fruizione di videogiochi e console per via dei lockdown e distanziamenti sociali, non sorprende che uno degli annunci più attesi dell’estate 2021 fosse proprio quello relativo al potentissimopc portatile ...