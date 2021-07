Uomini e Donne: Gemma Galgani svela i suoi programmi per l'estate (Di venerdì 16 luglio 2021) Gemma Galgani è sicuramente la dama di Uomini e Donne più amata in assoluto dal pubblico a casa. Nonostante la torinese abbia 71 anni, la sua voglia di vivere e la sua voglia di trovare l'amore è davvero molto grande. In particolare la donna cerca un amore romantico e forse anche per questo fatica così tanto a trovare l'uomo della sua vita. L'estate della dama piemontese sarà ricca di bei momenti e lei stessa ha svelato i suoi programmi estivi nel corso di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 16 luglio 2021)è sicuramente la dama dipiù amata in assoluto dal pubblico a casa. Nonostante la torinese abbia 71 anni, la sua voglia di vivere e la sua voglia di trovare l'amore è davvero molto grande. In particolare la donna cerca un amore romantico e forse anche per questo fatica così tanto a trovare l'uomo della sua vita. L'della dama piemontese sarà ricca di bei momenti e lei stessa hato iestivi nel corso di un'intervista rilasciata a...

Advertising

amnestyitalia : #Libia Nuove prove di orribili violazioni dei diritti umani, compresa la violenza sessuale, nei confronti di uomini… - chiellini : I volti di donne, uomini, vecchi, giovani, bambini e di coloro che ci ha salvato la vita: i medici Ci avete spinto… - vitocrimi : Siamo vicini a @luigidimaio per le minacce che gli sono state rivolte da Daesh. La presenza in prima fila del nostr… - MarianoIVrex : @HoaraBorselli Loro sono razzisti, e noi no (si fanno raccontare l'Italia dal PD, che ci odia). Loro hanno le colon… - PbZefferina : RT @nuvolotti: ce lo chiediamo un po’ tutti siccome la polizia sta uccidendo uomini, donne e bambini, fanno sparire persone nel cuore della… -