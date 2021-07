Traffico Roma del 16-07-2021 ore 19:30 (Di venerdì 16 luglio 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara diversi incidenti ma Traffico in generale diminuzione incidente sulla via Salaria appena dopo via dei Prati Fiscali in direzione del raccordo anulare possibili ripercussioni Intanto in via delle Capannelle sta provocano difficoltà di circolazione un incidente avvenuto vicino alla via Appia disagi concludi In entrambe le direzioni alle sulla viale Silone attenzione un incidente sulla via Portuense incidente tra Largo La Loggia e viale Newton anche sul Raccordo Anulare un incidente ci troviamo in carreggiata esterna tra la via del mare e l’uscita Pontina chiusa la panoramica ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati a questo aggiornamento da Simone Cerchiara diversi incidenti main generale diminuzione incidente sulla via Salaria appena dopo via dei Prati Fiscali in direzione del raccordo anulare possibili ripercussioni Intanto in via delle Capannelle sta provocano difficoltà di circolazione un incidente avvenuto vicino alla via Appia disagi concludi In entrambe le direzioni alle sulla viale Silone attenzione un incidente sulla via Portuense incidente tra Largo La Loggia e viale Newton anche sul Raccordo Anulare un incidente ci troviamo in carreggiata esterna tra la via del mare e l’uscita Pontina chiusa la panoramica ...

Rinaldi_euro : Mafia Capitale, la Cassazione assolve Gianni Alemanno dall'accusa di corruzione: 'Fine di un incubo' - Il Tempo

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Redentore: stasera si inaugura il Ponte votivo, domani lo spettacolo pirotecnico in bacino ...Gialla e con area sosta strisce blu Forte Marghera e P.le Altinate (Parco Ponci) Venezia P.le Roma -... Trenitalia ha potenziato il traffico su rotaia lungo le linee principali, per consentire anche il ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16 - 07 - 2021 ore 18:15 VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2021 ORE 17:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SULLA ROMA NAPOLI TRAFFICO CONGESTIONATO PER ESODO ESTIVO CON 10 K DI CODA TRA NODO A 1/A24 ROMA TERAMO E VALMONTONE CON TENDENZA IN AUMENTO DIREZIONE NAPOLI, RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIOEN ROMA SUD CON ...

Traffico Roma del 16-07-2021 ore 09:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Traffico Roma del 12 - 07 - 2021 ore 08:00 Luceverde Roma dentro nuovo aggiornamento Buona giornata da Simona Cerchiara in via della Pineta Sacchetti traffico intenso verso Battistini Conseguenza della riduzione di carreggiata transito su un..

Ryanair, Wizz Air ed easyJet all'assalto degli slot di Alitalia Il decollo della nuova Alitalia ridimensionata fa scattare la corsa agli slot della vecchia compagnia. In prima fila per accaparrarsi i preziosi diritti di atterraggio e decollo che il ...

