Tour de France 2021, Mohoric smentisce Paganini (Di venerdì 16 luglio 2021) Bissando il successo ottenuto nella 7ma frazione sul traguardo di Le Creusot, Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ha vinto la 19ma tappa del 108° Tour de France lungo i 207 sonnacchiosi chilometri da Mourenx a Libourne, nelle terre di Cyrano de Bergerac. Il campione di Slovenia ha preceduto di 53” sulla linea d’arrivo il transalpino Christophe Laporte (Cofidis) con il danese Casper Pedersen (DSM) terzo. Questo trio ha anticipato il resto degli attaccanti di giornata in una fuga forte di 20 unità che comprendeva anche: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Julien Bernard, Jasper Stuvyen ed Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021) Bissando il successo ottenuto nella 7ma frazione sul traguardo di Le Creusot, Matej(Bahrain Victorious) ha vinto la 19ma tappa del 108°delungo i 207 sonnacchiosi chilometri da Mourenx a Libourne, nelle terre di Cyrano de Bergerac. Il campione di Slovenia ha preceduto di 53” sulla linea d’arrivo il transalpino Christophe Laporte (Cofidis) con il danese Casper Pedersen (DSM) terzo. Questo trio ha anticipato il resto degli attaccanti di giornata in una fuga forte di 20 unità che comprendeva anche: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Julien Bernard, Jasper Stuvyen ed Edward Theuns (Trek-Segafredo), Davide Ballerini ...

