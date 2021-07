(Di venerdì 16 luglio 2021) commenta Due, la prima di magnitudo 2.6 e e la seconda di 3.6, sono state registratedi, in Umbria, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo i vigili del ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Terremoti, due scosse e un forte boato nella zona di Norcia #Norcia - soloioenessuno : RT @CALCIOGEMINI: Terremoti, due scosse e un forte boato nella zona di Norcia #Norcia - CALCIOGEMINI : Terremoti, due scosse e un forte boato nella zona di Norcia #Norcia - cinziaspoletini : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, due scosse e un forte boato nella zona di Norcia #Norcia - Filo2385Filippo : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, due scosse e un forte boato nella zona di Norcia #Norcia -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti due

commentascosse, la prima di magnitudo 2.6 e e la seconda di 3.6, sono state registrate nella zona di Norcia, in Umbria, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo i vigili del fuoco, si ...ore prima, alle 8.03, sempre con epicentro Norcia, c'era stata una scossa di magnitudo 2.6 ... 'abituata', come tristemente noto, adi ben altra entità.Due scosse di terremoto in Umbria, la prima di magnitudo 2.6 alle 8,03 e la seconda di 3.6 alle 10, registrate nella zona di Norcia dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Secondo i vigil ...NORCIA (PERUGIA) - Due scosse di terremoto sono state registrate nella zona di Norcia dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: la prima di magnitudo 2.6 alle 8,03 e la seconda di 3.6 alle ...