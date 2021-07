Sondaggi oggi 16 luglio 2021: la tensione Conte-Grillo fa perdere quota ai Cinque Stelle (Di venerdì 16 luglio 2021) Sondaggi oggi 16 luglio 2021 Sondaggi POLITICI ELETTORALI oggi – Gli ultimi Sondaggi sottolineano una propensione degli italiani per il centrodestra rispetto allo schieramento giallorosso formato principalmente da Partito democratico e Movimento 5 Stelle. A dirlo è la Supermedia di YouTrend per Agi: la Lega di Matteo Salvini rimane stabile al primo posto, seguita da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e dal Partito democratico di Enrico Letta. Il M5S accusa il duro colpo dopo il braccio di ferro tra Giuseppe Conte e Beppe ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 luglio 2021)16POLITICI ELETTORALI– Gli ultimisottolineano una propensione degli italiani per il centrodestra rispetto allo schieramento giallorosso formato principalmente da Partito democratico e Movimento 5. A dirlo è la Supermedia di YouTrend per Agi: la Lega di Matteo Salvini rimane stabile al primo posto, seguita da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni e dal Partito democratico di Enrico Letta. Il M5S accusa il duro colpo dopo il braccio di ferro tra Giuseppee Beppe ...

