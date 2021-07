Scommette forte sull’Italia vincente agli Europei | ma commette un tragico errore

(Di venerdì 16 luglio 2021) Aveva avuto una bella intuizione, giocando l'Italiaalla fine della fase a gironi, quando la nostra Nazionale si era classificata al primo posto finendo nella parte più dura del tabellone dei campionati. Un cammino che poi avrebbe visto la squadra di Roberto Mancini mettere in riga nell'ordine Austria, Belgio, Spagna ed Inghilterra, prima di sollevare la meritata coppa nella notte trionfale di Wembley. Eh sì, davvero una bella intuizione quella dello scommettitore americano che aveva puntato ben 300 dollari sul successo dell'Italia nella manifestazione. La vittoria azzurra in quel momento era quotata 12/1, il che si è tradotto ...

300 dollari sull'Italiacampioned'Europa. Questa la scommessa che un uomo aveva fatto ben prima della finalissima di Euro 2020 tra Azzurri e Inghilterra. 1-1 ai tempi regolamentari, pari anche ai suppl ...