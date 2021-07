Regno Unito, più di un milione a casa tra positivi e quarantene. Imprese a corto di personale. E lunedì via le mascherine (Di venerdì 16 luglio 2021) lunedì via l’obbligo di mascherine anche in luoghi chiusi tra le critiche degli esperti. Il boom dell’auto-isolamento crea carenza di personale nelle aziende Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 16 luglio 2021)via l’obbligo dianche in luoghi chiusi tra le critiche degli esperti. Il boom dell’auto-isolamento crea carenza dinelle aziende

Advertising

LaStampa : Il Regno Unito sfida il Covid: boom di contagi, ma a Silverstone ci saranno 140 mila spettatori - AnnalisaChirico : Effetto Europei: le prenotazioni nei ristoranti italiani del Regno Unito sono crollate del 55%. Leggi qui ??… - SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - fisco24_info : Regno Unito, più di un milione a casa tra positivi e quarantene. Imprese a corto di personale. E lunedì via le masc… - Nicodemo831 : @ArocleLanzillo @jacopo_iacoboni Come no?? Regno Unito di Inghilterra e Galles (forse....) -