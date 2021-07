“Non ti dimenticheremo mai” grande perdita a Temptation Island, le lacrime scorrono a fiumi (Di venerdì 16 luglio 2021) Una brutta notizia ha colpito Temptation Island, un lutto che riguarda gli autori e tutti coloro che ruotano attorno al programma, la notizia di questa morte inaspettata ha rattristato tutti e molti hanno affidato ad Instagram l’estremo saluto ad una persona considerata “molto buona e gentile”. L’ultimo saluto Nelle ultime ore alcuni autori del reality hanno pubblicato sui social delle foto e dei messaggi di addio per Massimo, un componente dello staff dell’Is Morus Realais, il villaggio vacanze di Santa Margherita di Pula dove si registra il programma, che è venuto a mancare in questi giorni, a poche settimane dalla fine delle registrazioni ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 16 luglio 2021) Una brutta notizia ha colpito, un lutto che riguarda gli autori e tutti coloro che ruotano attorno al programma, la notizia di questa morte inaspettata ha rattristato tutti e molti hanno affidato ad Instagram l’estremo saluto ad una persona considerata “molto buona e gentile”. L’ultimo saluto Nelle ultime ore alcuni autori del reality hanno pubblicato sui social delle foto e dei messaggi di addio per Massimo, un componente dello staff dell’Is Morus Realais, il villaggio vacanze di Santa Margherita di Pula dove si registra il programma, che è venuto a mancare in questi giorni, a poche settimane dalla fine delle registrazioni ...

