Napoli | Spalletti vuole Emerson Palmieri | è un suo pupillo dai tempi del Palermo

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 16 luglio 2021) Lucianoe ilsi sono riuniti ufficialmente a Dimaro per iniziare il ritiro precampionato che porterà gli azzurri alla nuova stagione. Il mister, al momento della firma, ha deciso le strategie da adottare con la dirigenza partenopea per rinforzare la squadra e consentire alla società di ritornare in Champions League dopo due anni. L'articolo