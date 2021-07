Montella non ha dubbi su Spalletti: "Scommetto su di lui, vi dico perché" (Di venerdì 16 luglio 2021) La Serie A 2021-22 è alle porte, e sarà una delle stagioni più interessanti degli ultimi anni. Tutte le big del calcio italiano, fatta eccezione per Milan ed Atalanta, hanno cambiato allenatore. Inter, Juventus, Napoli, Lazio e Roma avranno una guida tecnica diversa, con allenatori di livello internazionale. Simone Inzaghi, Max Allegri, Luciano Spalletti, Maurizio Sarri e José Mourinho. Un vero e proprio all-star team di tecnici, che lascia presagire una Serie A spettacolare. A tal proposito la Gazzetta dello Sport ha intervistato Vincenzo Montella. L'ex attaccante della Roma, nonché tecnico di Milan e Fiorentina, ha detto la sua sul prossimo campionato ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) La Serie A 2021-22 è alle porte, e sarà una delle stagioni più interessanti degli ultimi anni. Tutte le big del calcio italiano, fatta eccezione per Milan ed Atalanta, hanno cambiato allenatore. Inter, Juventus, Napoli, Lazio e Roma avranno una guida tecnica diversa, con allenatori di livello internazionale. Simone Inzaghi, Max Allegri, Luciano, Maurizio Sarri e José Mourinho. Un vero e proprio all-star team di tecnici, che lascia presagire una Serie A spettacolare. A tal proposito la Gazzetta dello Sport ha intervistato Vincenzo. L'ex attaccante della Roma, nonché tecnico di Milan e Fiorentina, ha detto la sua sul prossimo campionato ...

