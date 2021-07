McLaren, Seidl: "Un vantaggio non aver provato la soft" (Di venerdì 16 luglio 2021) Parte nel migliore dei modi il week end del GP di Gran Bretagna per McLaren. Norris secondo, Ricciardo nono , entrambi con una scelta strategica di non impiegare la gomma morbida per simulare il giro ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 16 luglio 2021) Parte nel migliore dei modi il week end del GP di Gran Bretagna per. Norris secondo, Ricciardo nono , entrambi con una scelta strategica di non impiegare la gomma morbida per simulare il giro ...

