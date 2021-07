**M5S: Calenda, 'Pd appiattito su 5 Stelle, io sto da un'altra parte'** (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Per me il centrosinistra non può comprendere i 5 Stelle. Se l'appiattimento del Pd nei confronti dei 5 Stelle continua, prepariamo gli scudi perché dovremmo prepararci ad andare alle politiche in modo del tutto diverso". Così Carlo Calenda al II Congresso di Più Europa. "Ogni volta che si deve discutere una cosa Letta non è che viene da me o da voi, va da Conte e da Grillo. Va da quelli che dicono no alla riforma Cartabia perché sono giustizialisti. Sono la peggiore classe dirigente che abbiamo avuto e li voglio politicamente estinguere. Se il Pd vuole fare il populista e non il riformista, io mi troverò da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - "Per me il centrosinistra non può comprendere i 5. Se l'appiattimento del Pd nei confronti dei 5continua, prepariamo gli scudi perché dovremmo prepararci ad andare alle politiche in modo del tutto diverso". Così Carloal II Congresso di Più Europa. "Ogni volta che si deve discutere una cosa Letta non è che viene da me o da voi, va da Conte e da Grillo. Va da quelli che dicono no alla riforma Cartabia perché sono giustizialisti. Sono la peggiore classe dirigente che abbiamo avuto e li voglio politicamente estinguere. Se il Pd vuole fare il populista e non il riformista, io mi troverò da ...

