“Ha un tumore incurabile”. La vip è disperata: l’annuncio in lacrime (Di venerdì 16 luglio 2021) Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp, ha allarmato i suoi tantissimi follower con alcune storie in cui si è mostrata in lacrime e disperata. In una serie di storie, l’esperta di bellezza e makeup ha svelato di aver appena ricevuto una terribile notizia: uno dei suo amati gatti è molto malato. “Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un tumore incurabile.” ha esordito Clio, lasciandosi andare al pianto. La make-Up artist ha spiegato che il gatto ha già rischiato grosso alcuni anni ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 16 luglio 2021) Clio Zammatteo, meglio nota come Clio MakeUp, ha allarmato i suoi tantissimi follower con alcune storie in cui si è mostrata in. In una serie di storie, l’esperta di bellezza e makeup ha svelato di aver appena ricevuto una terribile notizia: uno dei suo amati gatti è molto malato. “Siccome vi dico sempre tutto e avete sempre seguito le nostre avventure da quando siamo tornati in Italia con i gatti voglio dirvi che Oscar, il nostro gatto è malato, un.” ha esordito Clio, lasciandosi andare al pianto. La make-Up artist ha spiegato che il gatto ha già rischiato grosso alcuni anni ...

