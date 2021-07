Green-pass allargato: anche sui mezzi di lunga percorrenza? (Di venerdì 16 luglio 2021) Un utilizzo diffuso del Green-pass che prevedrebbe il suo utilizzo anche per l’accesso ai mezzi pubblici di lunga percorrenza. “Abbiamo test su treni e aerei Covid free, la prossima settimana analizzeremo le varie possibilità e sono sicuro che troveremo un equilibrio”, dice il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Questa ipotesi verrà su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di venerdì 16 luglio 2021) Un utilizzo diffuso delche prevedrebbe il suo utilizzoper l’accesso aipubblici di. “Abbiamo test su treni e aerei Covid free, la prossima settimana analizzeremo le varie possibilità e sono sicuro che troveremo un equilibrio”, dice il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Questa ipotesi verrà su Quotidianpost.

