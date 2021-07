Giovani in lista d’attesa e il virus corre (Di venerdì 16 luglio 2021) La variante Delta dominerà nelle prossime settimane e soprattutto tra i Giovani. Per molti di loro, il turno di vaccinarsi non è ancora arrivato. La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia è in ascesa nella maggioranza delle Regioni, con gli under 30 che risultano essere i più colpiti. L’Rt nazionale si impenna, passa in 7 giorni da 0,66 a 0,91 e la previsione dell’Iss è che raggiunga 1,24 la prossima settimana. La situazione torna dunque di allerta con un quadro, dopo alcune settimane di calo dei contagi, totalmente ribaltato. Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, spiega che l’età media dei nuovi casi è scesa a 28 anni, in alcune Regioni ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021) La variante Delta dominerà nelle prossime settimane e soprattutto tra i. Per molti di loro, il turno di vaccinarsi non è ancora arrivato. La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia è in ascesa nella maggioranza delle Regioni, con gli under 30 che risultano essere i più colpiti. L’Rt nazionale si impenna, passa in 7 giorni da 0,66 a 0,91 e la previsione dell’Iss è che raggiunga 1,24 la prossima settimana. La situazione torna dunque di allerta con un quadro, dopo alcune settimane di calo dei contagi, totalmente ribaltato. Il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, spiega che l’età media dei nuovi casi è scesa a 28 anni, in alcune Regioni ...

Advertising

Ettore_Rosato : Oggi a #Milano abbiamo presentato le tre donne che guideranno la lista “i riformisti: lavoriamo per Milano con Sala… - AlexZan87 : Giovani in lista d’attesa e il virus corre - HuffPostItalia : Giovani in lista d’attesa e il virus corre - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: quattro giovani svincolati, la lista - giorrrgi : @pensierisilenti Ovvio che non si può fare la lista di chi può parlare e chi no, però se non ci impegniamo noi giov… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani lista UFFICIALE - Lega Serie A, l'elenco degli svincolati: ci sono tanti azzurrini Ultime calcio - La Lega Serie A ha comunicato la lista ufficiale degli svincolati dal 15 giugno 2021. Tanti i giovani del Napoli che lasciano il club azzurro. Di seguito l'elenco completo:

GreenPass solo dopo due dosi e nuovi parametri 'anti giallo': la settimana decisiva del Governo Ed è chiaro - ribadisce - che bisogna immunizzare "col ciclo completo la popolazione e vaccinare anche la fascia dei più giovani". La Lombardia, intanto, si aggiunge alla lista delle Regioni in cui ...

Serie B, la lista dei giovani svincolati dai club TUTTO mercato WEB Giovani in lista d’attesa e il virus corre La variante Delta dominerà nelle prossime settimane e soprattutto tra i giovani. Per molti di loro, il turno di vaccinarsi non è ancora arrivato. La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia è in asce ...

Saraniti vicino all’addio: dai social arriva un messaggio (FOTO) Andrea Saraniti è ormai prossimo a lasciare il Palermo. L’attaccante ricordiamo, è finito tra gli esuberi, tanto che Filippi lo ha escluso dalla lista dei convocati per il ritiro. In questi giorni le ...

Ultime calcio - La Lega Serie A ha comunicato laufficiale degli svincolati dal 15 giugno 2021. Tanti idel Napoli che lasciano il club azzurro. Di seguito l'elenco completo:Ed è chiaro - ribadisce - che bisogna immunizzare "col ciclo completo la popolazione e vaccinare anche la fascia dei più". La Lombardia, intanto, si aggiunge alladelle Regioni in cui ...La variante Delta dominerà nelle prossime settimane e soprattutto tra i giovani. Per molti di loro, il turno di vaccinarsi non è ancora arrivato. La curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia è in asce ...Andrea Saraniti è ormai prossimo a lasciare il Palermo. L’attaccante ricordiamo, è finito tra gli esuberi, tanto che Filippi lo ha escluso dalla lista dei convocati per il ritiro. In questi giorni le ...