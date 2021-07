Covid, Cts: “Scuola in presenza, mascherine al chiuso” (Di venerdì 16 luglio 2021) “Il Cts ritiene ‘assolutamente necessario’ dare priorità alla didattica in presenza per l’anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”. Lo si legge nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico in risposta ai quesiti del Ministero dell’Istruzione. Didattica in presenza è priorità ma con la raccomandazione ... Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) “Il Cts ritiene ‘assolutamente necessario’ dare priorità alla didattica inper l’anno scolastico 2021/2022, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell’abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni”. Lo si legge nel verbale del Comitato Tecnico Scientifico in risposta ai quesiti del Ministero dell’Istruzione. Didattica inè priorità ma con la raccomandazione ...

