Covid: Boccia, 'destra fiancheggia negazionisti con no a green pass e vaccini' (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Siamo alle solite. Accade prima di ogni ondata e la destra non cambia. Tutta la destra italiana che giustifica chi non si vaccina, con Salvini in testa, chiedeva fino a qualche giorno fa la fine dello stato d'emergenza". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale. "La stessa destra l'estate scorsa pretendeva libertà totale, nonostante non ci fossero i vaccini, e additava chi agiva con rigore e prudenza per salvare vite umane, come dittatori che limitavano la libertà d'azione. In queste ore è anche peggio. Nonostante i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “Siamo alle solite. Accade prima di ogni ondata e lanon cambia. Tutta laitaliana che giustifica chi non si vaccina, con Salvini in testa, chiedeva fino a qualche giorno fa la fine dello stato d'emergenza". Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale. "La stessal'estate scorsa pretendeva libertà totale, nonostante non ci fossero i, e additava chi agiva con rigore e prudenza per salvare vite umane, come dittatori che limitavano la libertà d'azione. In queste ore è anche peggio. Nonostante i ...

