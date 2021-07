Covid: a Tunisi primo carico di aiuti sanitari da Italia (Di venerdì 16 luglio 2021) E' arrivata oggi da Napoli al porto di Rades a Tunisi la prima nave Italiana carica di aiuti destinati alla lotta al Covid in Tunisia. Ad accogliere la nave carica di beni umanitari donati dalla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) E' arrivata oggi da Napoli al porto di Rades ala prima navena carica didestinati alla lotta alina. Ad accogliere la nave carica di beni umanitari donati dalla ...

