Cannes, applausi senza fine e commozione per ‘Marx può aspettare’ di Bellocchio (Di venerdì 16 luglio 2021) Accolto in sala prima ancora dell’inizio del film da applausi scroscianti, Marco Bellocchio, emozionato, interrompe l’ovazione finale di quasi 10 minuti e prende il microfono che Thierry Fremaux gli porge per ringraziare il calore del pubblico. “Se questo che avete visto vi ha emozionato vuol dire che c’è qualcosa che esce dalla casa Bellocchio e arriva a tutti”… Osannato dalla stampa italiana, ‘Marx può aspettare’ è in sala ora in Italia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 16 luglio 2021) Accolto in sala prima ancora dell’inizio del film dascroscianti, Marco, emozionato, interrompe l’ovazione finale di quasi 10 minuti e prende il microfono che Thierry Fremaux gli porge per ringraziare il calore del pubblico. “Se questo che avete visto vi ha emozionato vuol dire che c’è qualcosa che esce dalla casae arriva a tutti”… Osannato dalla stampa italiana,puòè in sala ora in Italia. L'articolo proviene da Italia Sera.

