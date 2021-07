Atletica, Asta: Claudio Stecchi conclude a 5.40 il test pre-olimpico (Di venerdì 16 luglio 2021) A Castelporziano (Rm), nel test pre-olimpico l’astista azzurro Claudio Stecchi (Fiamme Gialle) ha chiuso con la misura di 5,40. “Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più – ha detto l’azzurro – Però l’entrata a 5,40 non è male anche perchè in qualificazione a Tokyo comincerò la gara più o meno a quella quota. Devo solo cercare di avvicinarmi di più ai salti che faccio in allenamento”. L’atleta fiorentino ha superato l’asticella al secondo tentativo e successivamente ha provato per tre volte la quota successiva di 5,50, senza però riuscire a oltrepassarla. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021) A Castelporziano (Rm), nelpre-l’astista azzurro(Fiamme Gialle) ha chiuso con la misura di 5,40. “Sinceramente mi aspettavo qualcosa di più – ha detto l’azzurro – Però l’entrata a 5,40 non è male anche perchè in qualificazione a Tokyo comincerò la gara più o meno a quella quota. Devo solo cercare di avvicinarmi di più ai salti che faccio in allenamento”. L’atleta fiorentino ha superato l’asticella al secondo tentativo e successivamente ha provato per tre volte la quota successiva di 5,50, senza però riuscire a oltrepassarla. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Asta Regionali Master e CdS Multiple Cadetti al Rosi ... si inizia la prima giornata alle 16.30 di sabato 17, con l'asta e il martello uomini, l'asta donne;... Nel Tetrathlon cadetti, s'impose Salvatore Di Nola della Nissolino Atletica Latina 80 con 2575 ...

EuroTallinn: Melluzzo 10.33, Benati 46.39 ...22 (+0.8): sesto posto provvisorio per la veneziana dell'Atletica Riviera del Brenta, classe 2003, ... Nell'asta finale sfiorata dall'allieva Giulia Gelmotto : 3,90 alla prima prova ma un errore alla ...

Atletica, Asta: Stecchi conclude a 5.40 il test pre-olimpico Sportface.it EuroU20, altri tre finalisti nella seconda mattina Altri tre azzurri promossi in finale, nella mattina della seconda giornata agli Europei under 20 di Tallinn. Nel martello avanti con sicurezza Rachele Mori che lancia a 63,51 staccando il pass diretto ...

Idea Pieroni torna a volare, gran colpo Virtus a Tallinn! Col personale stagionale a 1.84 una superba Idea Pieroni torna a dare del tu all'europa: finale a 12 raggiunta e primo obbiettivo centrato in questa ...

