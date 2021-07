Arthur | aggiornamento sull’operazione | ecco i tempi di recupero

(Di venerdì 16 luglio 2021) Operazione: le condizioni del centrocampista della Juve edi. Il comunicato ufficiale del club Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso note le condizioni di, centrocampista brasiliano operatosi per risolvere il problema della calcificazione della membrana tra tibia e perone. Di seguito riportato il comunicato del club bianconero. «Questo pomeriggioè stato sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione dell’ossificazione della membrana interossea della gamba destra. L’intervento, eseguito dal dott. Piana e dal dott. Battiston, alla presenza ...

Juventus, intervento perfettamente riuscito alla gamba destra per Arthur: starà fuori circa 3 mesi La Juventus, attraverso i suoi canali ufficiali, ha annunciato che l'intervento chirurgico subito dal ...
Operazione Arthur: le condizioni del centrocampista della Juve e tempi di recupero. Il comunicato ufficiale del club Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha reso note le condizioni di Art ...