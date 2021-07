Anm: prescrizione riforma Cartabia non accelera, elimina processi (Di venerdì 16 luglio 2021) L'istituto della prescrizione processuale previsto dalla riforma Cartabia è quello che desta "maggiore preoccupazione" nell'Associazione nazionale magistrati. Lo ha detto il presidente Giuseppe Santalucia in audizione in commissione Giustizia alla Camera sugli emendamenti governativi alla riforma del processo penale."Non pare - ha aggiunto - che questo istituto sarà un istituto di accelerazione del processo. L'obiettivo di un contenimento della durata dei processi è condiviso da noi ma questo non è lo strumento adatto perché più che acceleratorio è ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 luglio 2021) L'istituto dellaprocessuale previsto dallaè quello che desta "maggiore preoccupazione" nell'Associazione nazionale magistrati. Lo ha detto il presidente Giuseppe Santalucia in audizione in commissione Giustizia alla Camera sugli emendamenti governativi alladel processo penale."Non pare - ha aggiunto - che questo istituto sarà un istituto dizione del processo. L'obiettivo di un contenimento della durata deiè condiviso da noi ma questo non è lo strumento adatto perché più chetorio è ...

