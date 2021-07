Alluvioni in Germania: 93 vittime ritrovate, ma centinaia di dispersi. Min.Interno: non si hanno notizie di 1300 persone (Di venerdì 16 luglio 2021) E' sempre più grave il bilancio delle vittime delle Alluvioni nell'ovest della Germania, nella Renania e nel nord Reno - Westfalia. 93 vittime, una cinquantina solo in Renania, e centinaia di dispersi ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 16 luglio 2021) E' sempre più grave il bilancio delledellenell'ovest della, nella Renania e nel nord Reno - Westfalia. 93, una cinquantina solo in Renania, edi...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono saliti a 58 i morti per le alluvioni che hanno colpito la Germania. E' il nuovo bilancio ufficiale. Messaggio… - PaoloGentiloni : #Liegi evacuata, alluvioni nell’ovest della Germania. Immagini impressionanti. Solidarietà alle popolazioni colpite. - fffitalia : In #Germania tra i 50-60 dispersi per le alluvioni da record delle ultime ore. 200mila persone senza elettricità. P… - Rosyfree74 : RT @nessunoindietro: Prima notizia di @repubblica per colpire il nemico( Conte-M5S), seconda notizia 1300 dispersi ed almeno 80 morti in… - giapao : RT @PaoloGentiloni: #Liegi evacuata, alluvioni nell’ovest della Germania. Immagini impressionanti. Solidarietà alle popolazioni colpite. ht… -