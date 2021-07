Ad Ecclestone le qualifiche sprint non piacciono

(Di venerdì 16 luglio 2021) Adleproprio non. Il famoso imprenditore inglese che da sempre fa parte del mondo della Formula Uno, non si trova d’accordo con questa novità. È strano a dirsi perchè Bernieè sempre stato un avanguardista e rivoluzionario. Cos’è che non lo convince?Qualifying: la guida definitiva Perchè ? Bernieè stato uno degli imprenditori più influenti che abbiano mai fatto parte del mondo della Formula Uno. Negli anni è riuscito a rendere lo sport delle monoposto un vero e proprio mercato, un giro ...

Un'idea che non piace a: '' Non sono d'accordo. Nel momento in cui inizi a scherzare con ... Lesono sempre state una parte interessante del weekend e ora faremo solo un'altra gara ...... a partire dalle nuove, non sarà un processo immediato, come del resto dimostra l'attuale impianto delle prove a eliminazione introdotto qualche anno fa da Bernie, a lungo ...Bernie Ecclestone ha espresso il suo pensiero anche per quanto ... È una confusione inutile senza motivo. Le qualifiche sono sempre state una parte interessante del weekend e adesso faranno solamente ...Nonostante l'alternanza con i circuiti di Brands Hatch e Aintree nel passato, Silverstone viene ampiamente riconosciuto come la culla della Formula 1. Il tracc ...