Zielinski sarà presente a Dimaro, gli altri big attesi a Castel di Sangro (Di giovedì 15 luglio 2021) Inizia oggi il ritiro estivo del Napoli a Dimaro-Folgarida fino al 25 luglio. I pezzi da 90 sono attesi a Castel di Sangro. Il ritiro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 luglio 2021) Inizia oggi il ritiro estivo del Napoli a-Folgarida fino al 25 luglio. I pezzi da 90 sonodi. Il ritiro … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ivangallo80 : RT @MarcoDiMaro: Ecco chi ci sarà a Dimaro dall'inizio, tranne Zielinski che ha avuto qualche giorno di permesso in più. CI sono un 2003 (… - MarcoDiMaro : Ecco chi ci sarà a Dimaro dall'inizio, tranne Zielinski che ha avuto qualche giorno di permesso in più. CI sono un… - NCN_it : #NAPOLI, #SPALLETTI ATTENDE L'ARRIVO DI #ZIELINSKI: ECCO QUANDO SARÀ A #DIMARO IL POLACCO - GIGGIONAPOLI : @ADeLaurentiis Non vendere Zielinski , sarà lo sbaglio che ti morde la coscienza per tutta la vita ! FORZA NAPOLI SEMPRE ???????????? - ROI05841958 : Elmas, Lobotka e Zielinski, nonostante abbiano partecipato agli Europei, per il 15/07, il primo giorno di ritiro, s… -