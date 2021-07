Whirlpool invia lettere di licenziamento, protesta dei dipendenti (Di giovedì 15 luglio 2021) La Whirlpool ha inviato alle rappresentanze sindacali territoriali le lettere di licenziamento per i 340 lavoratori dello stabilimento di via Argine a Napoli. L'avvio della procedura era stata annunciata ieri dai vertici aziendali nel corso del tavolo al ministero dello Sviluppo economico. E i lavoratori dalla mattina hanno protestato con un blitz all'aeroporto di Capodichino. Gli operai hanno bloccato per diversi minuti il percorso di accesso alle partenze nello scalo partenopeo, impedendo ai viaggiatori le operazioni di imbarco, esponendo striscioni e scandendo slogan contro la multinazionale.Antonio ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 15 luglio 2021) Lahato alle rappresentanze sindacali territoriali lediper i 340 lavoratori dello stabilimento di via Argine a Napoli. L'avvio della procedura era stata annunciata ieri dai vertici aziendali nel corso del tavolo al ministero dello Sviluppo economico. E i lavoratori dalla mattina hannoto con un blitz all'aeroporto di Capodichino. Gli operai hanno bloccato per diversi minuti il percorso di accesso alle partenze nello scalo partenopeo, impedendo ai viaggiatori le operazioni di imbarco, esponendo striscioni e scandendo slogan contro la multinazionale.Antonio ...

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool invia Whirlpool invia lettere di licenziamento, protesta dei dipendenti ... "E' un atto vile perché l azienda non avrebbe avuto nessun costo ad aprire la cassa integrazione ordinaria, noi faremo sempre mobilitazioni, perché il governo deve riportare la Whirlpool al tavolo, ...

Whirlpool invia il preavviso dei licenziamenti: 'Pagheremo stipendi per 75 giorni' L'unica soluzione accettabile per Whirlpool era quella di cedere lo stabilimento a un altro operatore industriale, ma questa ipotesi 'non è stata presa in considerazione dalle organizzazioni ...

Whirlpool invia lettere di licenziamento, protesta dei dipendenti Tiscali.it Whirlpool invia lettere di licenziamento, protesta dei dipendenti Giovedì, 15 luglio 2021 Home > aiTv > Whirlpool invia lettere di licenziamento, protesta dei dipendenti Napoli, 15 lug. (askanews) - La Whirlpool ha inviato alle rappresentanze sindacali territoriali ...

Whirlpool: «Lettere di licenziamento solo a sindacati», intanto Draghi studia soluzione Whirlpool Napoli – L'azienda precisa di non aver inviato lettere di licenziamento ai dipendenti, ma ai sindacati. Draghi al ...

