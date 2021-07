Variante Delta, ecco tutti i focolai di contagio attivi in Italia da Nord a Sud (Di giovedì 15 luglio 2021) Dal Piemonte alla Puglia, dal Veneto alla Sicilia, la Variante Delta del nuovo Coronavirus continua a diffondersi in tutta Italia, dove ormai sono sempre di più i focolai attivi di contagio. Le autorità sanitarie nazionali e regionali sono preoccupate dalla maggiore aggressività e contagiosità del nuovo ceppo, nonostante un tasso di ospedalizzazioni ancora in calo. Anche gli esperti manifestano la propria preoccupazione, predicando cautela in attesa di vedere le conseguenze dei festeggiamenti per la vittoria degli Azzuri ai Campionati europei di calcio Euro 2020 e degli ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) Dal Piemonte alla Puglia, dal Veneto alla Sicilia, ladel nuovo Coronavirus continua a diffondersi in tutta, dove ormai sono sempre di più idi. Le autorità sanitarie nazionali e regionali sono preoccupate dalla maggiore aggressività esità del nuovo ceppo, nonostante un tasso di ospedalizzazioni ancora in calo. Anche gli esperti manifestano la propria preoccupazione, predicando cautela in attesa di vedere le conseguenze dei festeggiamenti per la vittoria degli Azzuri ai Campionati europei di calcio Euro 2020 e degli ...

borghi_claudio : C'è la variante delta che si diffonde nei paesi in cui si è vaccinato di più come la Gran Bretagna... ...Quindi d… - Am_Parente : Ha ragione il generale Figliulo quanto dice che la richiesta del Green pass puo essere una spinta alla vaccinazione… - ShooterHatesYou : Ditemi voi se è normale che io debba vivere nell'ansia che non sarò vaccinato in tempo (per colpa dello stato, io s… - Japanics : RT @ladyonorato: Decessi in UK con variante Delta: 92 non vaccinati e 118 vaccinati con 2 dosi. Non serve aggiungere altro. - docdrugztore : RT @HuffPostItalia: Vittoria Colizza: 'Evitiamo che la variante Delta muti. Vacciniamo di più' -