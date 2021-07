Ufficiale: il Marsiglia prende in prestito William Saliba dall’Arsenal (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Marsiglia ha comunicato un nuovo colpo in difesa: si tratta di William Saliba, che arriva in prestito dall’Arsenal. Il ragazzo, classe 2001, è reduce da 6 mesi in prestito al Nizza. Ecco l’annuncio del club transalpino: ??????? ?????? est prêté pour une saison à ?'????????? ?? ????????? Plus d'infos https://t.co/smghntuKM8 pic.twitter.com/sSZsVuYO2R — Olympique de Marseille (@OM Officiel) July 15, 2021 Foto: Twitter Marsiglia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilha comunicato un nuovo colpo in difesa: si tratta di, che arriva in. Il ragazzo, classe 2001, è reduce da 6 mesi inal Nizza. Ecco l’annuncio del club transalpino: ??????? ?????? est prêté pour une saison à ?'????????? ?? ????????? Plus d'infos https://t.co/smghntuKM8 pic.twitter.com/sSZsVuYO2R — Olympique de Marseille (@OM Officiel) July 15, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ???? Altro acquisto per l'#OlympiqueMarsiglia ?? Dall'#Arsenal arriva anche William #Saliba #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciome… - LeBombeDiVlad : ???? Altro acquisto per l'#OlympiqueMarsiglia ?? Dall'#Arsenal arriva anche William #Saliba #LBDV #LeBombeDiVlad… - tcm24com : Marsiglia, ufficiale l'arrivo di Saliba dall'Arsenal #Marsiglia #Arsenal #Saliba - ClockEndItalia : Ufficiale il prestito di William @Saliba all'Olympique Marsiglia #AFC #Arsenal - ClaudeTadolti : @TCommodity Anche in #Francia ci sono gia, 48 ore prima della manifestazione ufficiale, scontri violenti a Lione, P… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Marsiglia Granit Xhaka alla Roma/ Calciomercato, accordo in arrivo: si chiude in settimana? Dopo il primo acquisto ufficiale, quello di Rui Patricio, la società giallorossa è pronta a mettere ...monte ingaggi sostituirà esattamente l'ingaggio di Cengiz Under (partito in direzione Marsiglia, ...

Marsiglia, UFFICIALE: preso anche Luan Peres Commenta per primo L'Olympique Marsiglia si conferma uno dei club più attivi sul mercato, nel panorama europeo. La formazione francese ha ufficializzato l'acquisto dal Santos del difensore Luan Peres , che ha firmato fino a giugno ...

UFFICIALE: Marsiglia scatenato, dopo Pau Lopez e Under ecco Luan Peres TUTTO mercato WEB Taranto entra nella rete d’Europa Una città un po’ più europea. Taranto infatti è entrata a far parte di Eurocities, la rete che unisce oltre duecento città europee di 38 stati diversi. Tutte con un obiettivo: affrontare le sfide del ...

Calendario Serie A – Inizio soft, il primo derby sarà quello capitolino Novità: i turni dell’andata non coincidono con il ritorno Il campionato più bello del mondo partirà ufficialmente il 22 agosto ... portoghese andrà a sostituire Pau Lopez, ceduto al Marsiglia. I sogni ...

Dopo il primo acquisto, quello di Rui Patricio, la società giallorossa è pronta a mettere ...monte ingaggi sostituirà esattamente l'ingaggio di Cengiz Under (partito in direzione, ...Commenta per primo L'Olympiquesi conferma uno dei club più attivi sul mercato, nel panorama europeo. La formazione francese ha ufficializzato l'acquisto dal Santos del difensore Luan Peres , che ha firmato fino a giugno ...Una città un po’ più europea. Taranto infatti è entrata a far parte di Eurocities, la rete che unisce oltre duecento città europee di 38 stati diversi. Tutte con un obiettivo: affrontare le sfide del ...Novità: i turni dell’andata non coincidono con il ritorno Il campionato più bello del mondo partirà ufficialmente il 22 agosto ... portoghese andrà a sostituire Pau Lopez, ceduto al Marsiglia. I sogni ...