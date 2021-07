Turi | serve vaccinare tutti? Si faccia una legge che assegni un dovere giuridico oltre che civico

(Di giovedì 15 luglio 2021) "La valutazione politica generale in relazione alle misure di contrasto alla pandemia e quella legata alla tutela della salute pubblica devono portare a scelte chiare e non discriminatorie.? Siunacheunche", sottolinea il segretario generale della Uil Scuola, Pino, in merito al dibattito sulle vaccinazioni (obbligatorie) per il personale della scuola. L'articolo .

... una scivolata in un momento di estrema delicatezza' e dice no all'ipotesi anche Pino, ... Mentre per una spinta tra gli over 60ora superare gli hub e coinvolgere 'i medici di base'.Usa toni duri Pino, segretario generale della Uil Scuola: ' il vaccino è un elemento ... La scuolaper eliminare le discriminazioni non per crearle ma purtroppo ancora una volta le si ...