Socios.com diventa title sponsor del campionato argentino

Advertising

socios : Bernardeschi è tutti noi post #EURO2020 - MatteoBarzaghi : Ritiro Inter. Primo ad arrivare Cordaz, poi Sensi, Handanovic, Ranocchia, Gagliardini, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian… - DiMarzio : #Inter | Ecco il nuovo sponsor che andrà sulle maglie del club - sportli26181512 : #Marketing #Notizie - CalcioFinanza : -

Ultime Notizie dalla rete : Socios com

Il nuovo campionato si chiamerà Torneo, prendendo il nome del nuovo sponsor, e comincerà nella notte tra venerdì e sabato con la partita tra Boca Juniors e Union de Santa Fe .... hanno fatto la loro comparsa nel nostro campionato da tempo, sotto forma di collaborazioni (, che gestisce le monete virtuali di diverse squadre) e sponsorizzazione (Crypto., sponsor della ...L’Associazione calcistica argentina (AFA) ha raggiunto un accordo con Chiliz, creatore dei fan token sportivi e dell’applicazione Socios.com, per denominare il campionato della Primera Division del Pa ...????A league of our own. We are incredibly proud to announce that for the 2021/22 season, Argentina's Primera División will be renamed Torneo https://t.co/2FROhT4RnG. @LigaAFA ?? $CHZ pic.twitter.com/ ...