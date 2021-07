Si fa un " selfie panoramico ". L'influencer cade e muore

(Di giovedì 15 luglio 2021) Per cercare l'angolazione più suggestiva possibile per il suo, la modella si è sporta troppo, per poi scivolare ere nel vuoto

glooit : Selfie panoramico estremo, influencer cade da una cascata e muore tragicamente leggi su Gloo… - Gilmerdo : Emulatela, amiche ed amici influencer. Cos'è la morte di fronte alla gloria eterna di un selfie estremo? Fatelo.… - infoitcultura : Si sporge troppo per un selfie panoramico, influencer cade da una cascata e muore tragicamente - PasqualeMarro : Per un selfie panoramico, influencer cade da una cascata e muore - davecamerini : RT @fanpage: Aveva 32 anni ed era seguitissima sui social. -

... che aveva un seguito di migliaia di follower su Instagram e che è deceduta cadendo da una cascata mentre cercava di farsi " un". La vittima dell'incidente si chiamava Sofia Cheung ...... note per le sue escursioni spericolate, è morta mentre si scattava unsul bordo di una cascata. Sofia Cheung, 32 anni, è scivolata ed è morta nel puntodi Hong Kong durante ...Hong Kong è sotto choc per la tragica morte di una 32enne modella e influencer locale, che aveva un seguito di migliaia di follower su Instagram e che è deceduta cadendo da una cascata mentre cercava ...