Precipita da una cascata per un selfie: tragedia assurda per l’influencer (Di giovedì 15 luglio 2021) Un dramma incredibile che ha sconvolto tutti quelli che la conoscevano di persona e anche solo tramite il Web. La pratica di scattarsi i selfie più belli o strani, dir… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 15 luglio 2021) Un dramma incredibile che ha sconvolto tutti quelli che la conoscevano di persona e anche solo tramite il Web. La pratica di scattarsi ipiù belli o strani, dir… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Alois64 : @gmgiua E nel frattempo c’è l’autunno. E, a una certa età, le foglie che cadono fanno un gran fracasso, perché è u… - News_24it : GIULIANO DI ROMA- Freni della bici rotti, ragazzino cade da un muro di sette metri Stava tranquillamente pedalando… - mante : @emenietti @mondinet In ogni caso non c’è problema dietro l’angolo c’è di sicuro un giurista che ci spiegherà che m… - SoniaSamoggia : RT @ArchivioLuce: - BreakingItalyNe : PAKISTAN: Autobus con a bordo lavoratori pachistani e cinesi precipita in un burrone dopo una 'esplosione' nel dist… -