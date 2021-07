L’Unione europea apre una procedura d’infrazione contro Polonia e Ungheria per violazione dei diritti Lgbtqi (Di giovedì 15 luglio 2021) Prima erano arrivati i messaggi non troppo velati, poi questi si erano tradotti in veri e propri avvertimenti, ultimatum. Adesso che da Budapest e Varsavia non sono arrivate le necessarie rassicurazioni sul rispetto dei diritti umani, la Commissione europea è passata dalle parole ai fatti aprendo una procedura d’infrazione nei confronti di Polonia e Ungheria per violazione dello stato di diritto in tema di diritti Lgbtqi. Per quanto riguarda il governo guidato da Viktor Orban, al centro dello scontro c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Prima erano arrivati i messaggi non troppo velati, poi questi si erano tradotti in veri e propri avvertimenti, ultimatum. Adesso che da Budapest e Varsavia non sono arrivate le necessarie rassicurazioni sul rispetto deiumani, la Commissioneè passata dalle parole ai fattindo unanei confronti diperdello stato di diritto in tema di. Per quanto riguarda il governo guidato da Viktor Orban, al centro dello sc’è ...

PE_Italia : ??Oggi 15 luglio si celebra la ???? Giornata mondiale dedicata alle capacità dei giovani. ??Scopri come ????l'Unione eu… - Agenzia_Ansa : Accordo con l'Unione europea per l'avvio della nuova compagnia Ita nell'ambito del confronto sul dossier Alitalia.… - fattoquotidiano : L’Unione europea apre una procedura d’infrazione contro Polonia e Ungheria per violazione dei diritti Lgbtqi - filipporomano75 : RT @fattoquotidiano: L’Unione europea apre una procedura d’infrazione contro Polonia e Ungheria per violazione dei diritti Lgbtqi https://t… - adeoli1011 : RT @fattoquotidiano: L’Unione europea apre una procedura d’infrazione contro Polonia e Ungheria per violazione dei diritti Lgbtqi https://t… -