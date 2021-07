Lazio e Milan trattano uno un clamoroso scambio

(Di giovedì 15 luglio 2021) “Lotito e il patto con il Diavolo per Luis Alberto“, scrive così l’edizione odierna de il Messaggero che si sofferma su un possibiletrae riguardante il fantasista spagnolo. che tanto piace ai rossoneri. Luis ha raggiunto ieri, dopo il colloquio con Tare, la squadra in ritiro ma è solo una soluzione momentanea perché solo Sarri – che stravede per lui – può salvare il suo futuro in biancoceleste. Anche se la momento la soluzione più probabile è la cessione., LO SCENARIO Tare, ieri, ha incontrato Luis Alberto, dopo la mancata presenza ...

Advertising

IFTVofficial : Serie A Schedule for 2021/22 ?????? MATCHDAY 1??: Bologna - Salernitana Cagliari - Spezia Empoli - Lazio Inter - Ge… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A 1^ GIORNATA: ? Bologna-Salernitana Cagliari-Spezia Empoli-Lazio Inter-Genoa Napoli-Venezia Roma-F… - PietroMazzara : 3ª e 4ª giornata andata: Milan-Lazio Juventus-Milan - matteo_milan91 : Citano giornalista vicino alla lazio che sostiene che Luis Alberto abbia detto a Tare di voler andare al Milan - LALAZIOMIA : -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milan

Laè sempre più alle prese con il caso Luis Alberto. Il trequartista spagnolo resta al bivio per il futuro con ilalla finestra: l'annuncioIl futuro di Luis Alberto resta decisamente in ...La situazione di Luis Alberto in casarischia di diventare un vero e proprio caso. Il calciatore spagnolo sembra considerare chiusa ...e Inter fiutano l'affare Sulle tracce di Luis Alberto ...Lo spagnolo ha raggiunto ieri il ritiro di Auronzo: dovrà giustificare il ritardo di una settimana con Sarri e la squadra. Con Tare soltanto colloqui telefonici, il ds ad Auronzo nei prossimi giorni.Preziosissimo, anzi fondamentale, per Simone Inzaghi nel recente passato della Lazio, Luis Alberto si trova ora a un nuovo bivio fondamentale per il suo futuro. Vi abbiamo riportato nelle ultime ore ...