Incidente sull’A2, auto si schianta in galleria: un morto e un ferito grave (Di giovedì 15 luglio 2021) Incidente mortale sull’A2, l’autostrada del Mediterraneo, nel pomeriggio di oggi. In galleria un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Incidente sull’A2, un morto e un ferito grave Il sinistro si è verificato in provincia di Cosenza, direzione Nord. In circostanze ancora da chiarire, un’auto su cui viaggiavano due militari della Guardia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 15 luglio 2021)mortale, l’strada del Mediterraneo, nel pomeriggio di oggi. Inun uomo èe un altro è rimastomente, une unIl sinistro si è verificato in provincia di Cosenza, direzione Nord. In circostanze ancora da chiarire, un’su cui viaggiavano due militari della Guardia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Cosenza2punto0 : Incidente mortale sull’A2, muore finanziere a Tarsia ?? - LaCnews24 : Incidente sull'A2, un morto e un ferito trasportato in elisoccorso: chiusa corsia direzione Nord #calabrianotizie… - Soverato : Tragico incidente in galleria sull’A2, una persona perde la vita - CdT_Online : Incidente a Noranco, traffico in tilt sull’A2 - Ticinonline : Incidente, code sull'A2 -