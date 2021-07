Draghi: unità è valore aggiunto per il futuro dell'Italia (Di giovedì 15 luglio 2021) "Viviamo una fase decisiva per il futuro dell'Italia, in cui l'unità è un valore aggiunto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio all'assemblea annuale dell'Ania. 15 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) "Viviamo una fase decisiva per il, in cui l'è un". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in un messaggio all'assemblea annuale'Ania. 15 ...

Il vero anti - Draghi? Non è Meloni, non è Conte. È il caos. Il mosaico di Fusi Mario Draghi, al di là dei suoi meriti e, come accennato, anche delle sue incertezze o possibili errori, è comunque la garanzia che la macchina dello Stato non finisca fuori controllo, che c'è un ...

