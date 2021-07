Cuba, prime concessioni del governo: via dazi su import alimenti (Di giovedì 15 luglio 2021) Il governo Cubano ha autorizzato l'ingresso temporaneo 'senza limiti' di generi alimentari, prodotti da toeletta e medicinali - merci che scarseggiano nel mercato nazionale - senza il pagamento di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilno ha autorizzato l'ingresso temporaneo 'senza limiti' di generi alimentari, prodotti da toeletta e medicinali - merci che scarseggiano nel mercato nazionale - senza il pagamento di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Cuba, prime concessioni dal Governo: via i dazi sull'import di alimenti e altri prodotti - Vittori87874074 : SERVE LA RIVOLUZIONE PER SCUOTERE LA POLITICA MENTRE ITALIANI DORMONO - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'A Cuba le prime concessioni dal Governo, via i dazi sull'import di alimenti #ANSA… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Cuba, prime concessioni dal Governo: via i dazi sull'import di alimenti e altri prodotti… - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Cuba, prime concessioni del governo: via dazi su import alimenti #cuba -