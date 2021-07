Cooler Master | i nuovi MasterBox 540 e MasterBox MB600L V2

(Di giovedì 15 luglio 2021) Ecco icaseBox 540 eBoxV2, eleganti e dotati di un ottimo sistema di illuminazioneè lieta di presentare duecase:Box 540 eBoxV2, per espandere la lineup della serie. La dualità estetica si rivolge da un lato al design elegante con una illuminazione ARGB per ilBox 540, mentre per ilV2 offre un tema estetico minimalista. Espansione della Serie ...

Aprire il diario dei prodotti tecnologici esagerati/futuristici/costosi/desiderati(ma anche no) e segnare a caratteri cubitali il nome di Orb X GamePod , la nuova postazione di Cooler Master dedicata ai videogiocatori, esagerata in tutto - anche nel prezzo. È un prodotto, per intenderci, che si colloca nel solco tracciato da altre importanti aziende produttrici di componenti ...Ha una forma che ricorda un po' una capsula che sta per essere espulsa da un'astronave. E anche un po' un uovo. Quello che conta è che Orb X di Cooler Master promette un'immersione completa nei videogiochi Proviamo ad immaginare una situazione in cui stiamo per provare per la prima volta uno dei videogiochi che stiamo aspettando da una vita.