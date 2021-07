Benevento scatenato sul mercato, Paleari a un passo dalla Strega (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Preso Giacomo Calò, raggiunto l’accordo con il Pescara per Masciangelo, il Benevento è a un passo anche da Alberto Paleari. L’affondo decisivo c’è stato nelle ultime ore, quando Pasquale Foggia ha trovato l’accordo con il Genoa e con l’estremo difensore ex Cittadella, respingendo in maniera definitiva l’assalto della Ternana. Paleari sarà il numero numero uno della Strega nella prossima stagione e a breve raggiungerà il ritiro di Cascia per conoscere Fabio Caserta e i suoi futuri compagni di squadra. Il portiere si trasferirà nel Sannio in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Preso Giacomo Calò, raggiunto l’accordo con il Pescara per Masciangelo, ilè a unanche da Alberto. L’affondo decisivo c’è stato nelle ultime ore, quando Pasquale Foggia ha trovato l’accordo con il Genoa e con l’estremo difensore ex Cittadella, respingendo in maniera definitiva l’assalto della Ternana.sarà il numero numero uno dellanella prossima stagione e a breve raggiungerà il ritiro di Cascia per conoscere Fabio Caserta e i suoi futuri compagni di squadra. Il portiere si trasferirà nel Sannio in ...

