Banda armata di fucile pronta all'assalto, 4 quattro arresti: sono di Afragola e Cardito (Di giovedì 15 luglio 2021) Erano pronti per la rapina, carabinieri arrestano 4 malviventi. Avevano i colpi in canna e i volti coperti attendevano il momento giusto per fare irruzione all'interno di un negozio di telefonia nel centro di Marcianise (Caserta), quando sono stati bloccati dai carabinieri intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 di un veicolo sospetto parcheggiato nei pressi del negozio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

