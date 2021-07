Ascolti tv mercoledì 14 luglio: Superquark, Uomini e Donne la scelta, Delitti in Paradiso (Di giovedì 15 luglio 2021) Ascolti tv mercoledì 14 luglio 2021: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 14 luglio 2021? Su Rai 1 è andato in onda una nuova puntata di Superquark. Su Canale 5 la replica di Uomini e Donne la scelta. Su Rai 2 la serie Delitti in Paradiso. Su Italia 1 la serie Chicago Fire. Su Rete 4 Zona bianca. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv mercoledì 14 luglio ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 15 luglio 2021)tv142021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,142021? Su Rai 1 è andato in onda una nuova puntata di. Su Canale 5 la replica dila. Su Rai 2 la seriein. Su Italia 1 la serie Chicago Fire. Su Rete 4 Zona bianca. Ma chi ha totalizzato i maggioritv14...

Advertising

97_aaa97 : Gli ascolti non saranno altissimi, ma se penso che i prossimi mercoledì avremo le scelte di Ivan e Luigi… FLOP ASSI… - stay_umile : #chilhavisto Gli ascolti di #upas il mercoledì: - DarioL46 : @AgoCannella @MikyS03 O la domenica o il mercoledì ma meglio non interrompere la serata fiction. Cmq Io penso che… - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 7 luglio 2021 - simo_brg : RT @fabiofabbretti: Il corteo per Raffaella Carrà, in onda di pomeriggio per circa due ore e seguito dallo speciale del #TG1 #CiaoRaffaella… -