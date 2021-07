Ascolti tv ieri 14 luglio 2021 | SuperQuark e UeD | chi l’ha spuntata

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 14 Luglio #EstateInDiretta ha totalizzato nel programma di ieri; 1.055.000 telespettator… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 14 Luglio #LoveIsInTheAir ha conquistato nella puntata di ieri 1.626.000 telespettatori p… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 14 Luglio #BraveAndBeautiful ha conquistato nella puntata di ieri 1.797.000 telespettator… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 14 Luglio #IlPranzoEServito ha conquistato nel programma di ieri 1.510.000 telespettatori… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Mercoledì 14 Luglio #UnoMattinaEstate ha conquistato nel programma di ieri 854.000 telespettatori e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ieri

tv; Bene Rai e Rai 3, Zona Bianca su Rete 4 non convince Come anticipato, SuperQuark con ... Pollice verso per Rete 4: Zona Bianca non convince,sera ha visto sintonizzarsi 863.000 ...Superquark su Rai 1 contro Uomini e Donne La scelta su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa aglitv disera, mercoledì 14 luglio 2021 ? Scopriamo tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Ecco per voi tutte ...Sono stati resi noti da poco gli ascolti dei programmi che sono andati in onda mercoledì 14 luglio: ieri sera, infatti, Canale 5 ha puntata sulla replica di un format amatissimo dal pubblico ...Lorenzo e Claudia Uomini e Donne, dopo 'La scelta' andata in onda ieri sera, in replica su Canale 5, arriva una triste notizia.