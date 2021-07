Alluvione in Germania, Merkel: «Una catastrofe, sono sconvolta. Le vittime saranno molte, faremo ogni sforzo per trovare i dispersi» (Di giovedì 15 luglio 2021) La cancelliera Angela Merkel ha commentato i fatti che nelle ultime ore stanno letteralmente sconvolgendo la Germania. Quello che sta vivendo il Paese, ha detto, è «una catastrofe, si può parlare di una tragedia». Merkel, che ora si trova a Washington, si è detta «sconvolta dalle notizie che le arrivano». «Io esprimo il mio dolore e la mia partecipazione per le vittime. Non abbiamo ancora i numeri, ma saranno molte». Una terribile Alluvione si è abbattuta sulla Germania alle prime ore di questa mattina, 15 luglio. ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) La cancelliera Angelaha commentato i fatti che nelle ultime ore stanno letteralmente sconvolgendo la. Quello che sta vivendo il Paese, ha detto, è «una, si può parlare di una tragedia»., che ora si trova a Washington, si è detta «dalle notizie che le arrivano». «Io esprimo il mio dolore e la mia partecipazione per le. Non abbiamo ancora i numeri, ma». Una terribilesi è abbattuta sullaalle prime ore di questa mattina, 15 luglio. ...

lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - Ettore_Rosato : Le immagini che arrivano dalla Germania sono sconvolgenti. Oltre 40 morti, molti dispersi e intere comunità isolate… - petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - LaFrauMi1 : RT @lapoelkann_: In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà ai nos… - ajkconte : RT @Stefanialove_of: Solidarieta' alla Germania ai nostri amici tedeschi e connazionali all'estero per lavoro, colpiti dalla gravissima all… -