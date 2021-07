Video dal dark web dell’uccisione di una donna | si indaga per capire se è Saman Abbas

Leggi su ck12

(Di mercoledì 14 luglio 2021) “L’Estate in Diretta” mostra ildell’assassinio in Pakistan di una ragazza da un gruppo di uomini, siperse la vittima è. Dal Pakistan arriva unagghiacciante che mostra l‘uccisione di una ragazza 19enne a colpi di Kalashnikov, e ha subito ricondotto alla possibile morte di. A mostrare le immagini in esclusiva è stato il programma “L’Estate in Diretta” di Rai 1. I conduttori dello show pomeridiano, Gianluca Semprini e Roberta Capua, hanno oscurato i momenti più cruenti, e affermano che la ...