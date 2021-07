The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, un degno 35° anniversario per Zelda? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il 35esimo anniversario di Zelda si è praticamente già concluso con l’arrivo di The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD, ma è stato un evento degno della serie?. The Legend Of Zelda: Skyward Sword HD è stato infine valutato, con le recensioni uscite in queste ore, e sembra che rappresenti l’ultimo atto delle celebrazioni per il 35° anniversario di Zelda, cosa che non è stata accolta con grande entusiasmo, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 luglio 2021) Il 35esimodisi è praticamente già concluso con l’arrivo di TheOfHD, ma è stato un eventodella serie?. TheOfHD è stato infine valutato, con le recensioni uscite in queste ore, e sembra che rappresenti l’ultimo atto delle celebrazioni per il 35°di, cosa che non è stata accolta con grande entusiasmo, ...

Advertising

Guardian3Healer : RT @NintendoHall: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, il giro delle recensioni per la remaster su Nintendo Switch: - Guardian3Healer : RT @NintendoHall: The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, il giro delle recensioni per la remaster su Nintendo Switch: - NintendoHall : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, il giro delle recensioni per la remaster su Nintendo Switch:… - NintendoHall : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, il giro delle recensioni per la remaster su Nintendo Switch:… - NintendOnTweet : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, un video confronta i tempi di caricamento -