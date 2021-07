Syberia e Syberia 2 gratis su GOG per celebrare il grande Benoît Sokal – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

giochiscontati : Molti di voi già li avranno, ma fa sempre piacere rispolverare questa saga del passato, per di più gratuitamente… - GamingTalker : Giochi gratis PC, Syberia 1 e Syberia 2 sono ora gratuiti su GOG - RobyRoby27 : Syberia 1 & 2 sono gratis su GOG, è il momento perfetto per recuperarli - aldiladellatela : @salvatorebrizzi Ecco, aspettavo il tuo cinguettio. Ora sto giocando a Syberia 3, che è meglio! (Come diceva puffo Quattrocchi). - m_sourpatch : @lunarvesperia I primi due Syberia sì, il terzo è pesantissimo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Syberia Syberia

Multiplayer.it

... Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition Spiritfarer Groomer Stronghold Crusader 2 Ultimate Edition Röki Quest for Glory 1 - 5 Victoria IIII Amnesia: The Dark Descent BlazBlue ...L'azienda francese Microids , nota per titoli come XII o la serie(di cui pochi giorni fa era la triste notizia della scomparsa di Benoit Sokal ) ha annunciato oggi l'apertura di un nuovo studio a Lione . Qui sotto potete leggere il comunicato , in fondo il ...Per celebrare il grande Benoît Sokal, morto da poche settimane, GOG ha deciso di regalare i suoi due titoli più famosi: Syberia e Syberia 2.. Per celebrare Benoît Sokal, Syberia e Syberia 2 sono ...I primi due Syberia sono disponibili gratuitamente su GOG. Totalmente a sorpresa, CD Projekt ha scelto di regalare sul proprio negozio digitale no-DRM GOG due grandi classici videogiochi d’avventura p ...